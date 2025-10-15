Вучич предложил России выкупить ее долю в сербской нефтяной компании, попавшей под санкции США. Москва «не слишком заинтересована»

Президент Сербии Александр Вучич предложил выкупить долю России в «Нефтяная индустрии Сербии» (NIS) — крупнейшей в стране энергетической компании, попавшей под санкции США.

Доли в сербской NIS в общем размере 56,15% принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». На встрече с российской делегацией в составе главы «Газпром нефти» Александра Дюкова и замминистра энергетики России Павла Сорокина Вучич сделал предложение выкупить доли России и вернуть их, «когда ситуация на международном уровне нормализуется», пишут сербские издания со ссылкой на газету «Вечерние новости».

Однако Москва, по данным газеты, «не слишком заинтересована в таком решении» и находит более приемлемым продажу своей доли третьей стороне. Ей, по данным газеты, могут стать США.

Вместе с этим на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Вучич заявил, что Сербия «не ведет переговоров с потенциальными покупателями, поскольку не владеет NIS». «Мы не коммунисты», — добавил он, отметив, что представители России «понимают позицию Белграда».

США обещали ввести санкции в отношении NIS несколько месяцев, но неоднократно давали отсрочку. Однако 9 октября ограничения все же вступили в силу — очередную отсрочку Сербия пока получить не смогла. После этого Вучич заявил, что Белград ожидает реакции Москвы. Он назвал санкции «плохой новостью, которую почувствуют все граждане» и добавил, что без дополнительных поставок NIS сможет работать до 1 ноября, а проблем с топливом не возникнет до Нового года. После введения американских санкций поставки нефти NIS остановила крупнейшая хорватская компания JANAF.