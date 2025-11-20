Глава Курской области: из-за украинских ударов без электричества остались 16 тысяч человек

Украинские военные нанесли удары по электроподстанциям в приграничных районах Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Без электричества, по его словам, остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах.

Рыльск уже подключен к резервным источникам питания, написал Хинштейн утром 20 ноября в своем телеграм-канале, добавив, что энергетики постараются как можно скорее устранить последствия ударов.

По подсчетам «Новой газеты Европа» в январе-октябре 2025 года на российских энергетических объектах произошло 4189 случаев отключения электричества по разным причинам. Причиной каждой десятой аварии, отмечало издание, были удары украинских дронов.

Минобороны РФ утром 20 ноября сообщило, что за прошедшую ночь над территорией России были уничтожены 64 украинских беспилотника, еще один дрон, по данным российских военных, был ликвидирован над аннексированным Крымом. Атаки дронов на Курскую область в сводке не упоминаются.