Журналист The Economist сообщил, что Уиткофф должен был встретиться в Турции с Ермаком, но переговоры отменены

Переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые должны были пройти 19 ноября в Турции, отменены. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл.

«Надо понимать, что завтрашние переговоры Уиткоффа и Ермака в Турции отменены. Мне сказали, что Уиткофф мог не осознавать, в какой скандал попадает, соглашаясь на встречу», — написал Кэрролл.

Он не уточнил, о каком скандале идет речь.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приедет в Турцию в рамках подготовки для «активизации» переговоров о прекращении войны. Туда же, как утверждали источники Reuters, приедет Уиткофф, который присоединится к переговорам с Зеленским.

Отдельная встреча Уиткоффа и Ермака не анонсировалась. В Кремле ранее заявили, что представители России во встрече в Турции участвовать не будут.

Обновление. Утром 19 ноября Ермак написал в своем телеграм-канале, что приехал в Турцию в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, «все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере». Он отметил, что находится на постоянной связи с представителями администрации Трампа, в том числе со спецпосланником Стивом Уиткоффом. «Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и стабильного мира», — добавил Ермак.

Скандал, о котором упоминает Кэрролл, вероятно связан с делом о коррупции в компании «Энергоатом» — операторе атомных электространций Украины. Речь идет об «откатах» с закупок компании на сотни миллионов долларов. В рамках этого дела следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к Тимуру Миндичу — совладельцу студии «Квартал 95» и соратнику президента Владимира Зеленского. Кроме того, обыски прошли у министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

По данным «Украинской правды», «ключевые представители власти», приближенные к президенту Владимиру Зеленскому, советуют ему в связи с коррупционным скандалом уволить Андрея Ермака с поста главы офиса президента.