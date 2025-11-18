Зеленский поедет в Турцию для «активизации» мирных переговоров. Туда же приедет спецпосланник Трампа Уиткофф. Представителей РФ там не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября поедет в Турцию в рамках подготовки к «активизации» переговоров о прекращении войны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«У нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных», — сообщил украинский президент.

Турцию 19 ноября также посетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник. По данным агентства, Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским.

Обновление. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков позже заявил, что представители РФ не будут участвовать в контактах в Турции. «Представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле», — приводит слова Пескова «Интерфакс». Он добавил, что Владимир Путин будет открыт для беседы с участниками предстоящих в Турции переговоров по Украине, если они сочтут необходимым его проинформировать об итогах, но пока таких планов нет.

Вечером 15 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что по поручению президента страны провел через посредников консультации в Турции и ОАЭ по поводу возобновления обмена военнопленными с Россией. По его словам, стороны согласились активировать стамбульские договоренности. «Речь идет об освобождении 1 200 украинцев», — добавил Умеров. Кто участвовал в этих обсуждениях, не уточняется.

Последняя встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле в конце июля — это был третий раунд переговоров после возобновления контактов весной 2025 года.