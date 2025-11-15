Украина сообщила о возобновлении переговоров об обмене пленными с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что по поручения президента страны провел через посредников консультации в Турции и ОАЭ по поводу возобновления обмена с военнопленными с Россией.

«В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев», — заявил Умеров.

По его словам, в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны «закрепить все процедурные и организационные моменты».

Российская сторона пока это не комментировала.

Последний раз России и Украина сообщали об обмене пленными 2 октября 2025 года. Стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. Кроме того, в Россию вернулись 20 гражданских лиц.