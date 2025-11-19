Михаила Ходорковского и Дмитрия Гудкова включили в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в перечень «экстремистов и террористов», сообщается на сайте ведомства.

В реестр также включили вирусолога Константина Чумакова и историка Юрия Пивоварова.

У всех них в реестре рядом с именами стоит звездочка — это значит, что в их отношении возбуждено дело по «террористической» статье.

Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков состоят в Антивоенном комитете России. ФСБ объявила в октябре об уголовном деле против этой организации. Участников комитета обвинили по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

После того как стало известно о деле, Росфинмониторинг включил в реестр «террористов и экстремистов» несколько членов Антивоенного комитета России.

Включение в этот реестр влечет за собой блокировку всех финансовых активов человека в России.

Читайте также

Ходорковского, Гуриева, Чичваркина и Шульман хотят признать членами «террористического сообщества». Это очень неприятный и опасный ярлык Что грозит членам Антивоенного комитета? Можно ли им донатить? А покупать их книги? 9 карточек