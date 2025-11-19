Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в Гданьске.

«Я принял решение отозвать согласие на работу последнего российского консульства в Гданьске», — сказал Сикорский во время выступления в сейме.

При этом, добавил он, Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией — так же как «этого не делают другие страны, на территории которых происходили акты террора или диверсии».

Дипломатическое представительство в Гданьске оставалось последним генеральным консульством России в Польше. При посольстве в Варшаве работает консульский отдел, но он выполняет только часть функций и не имеет отдельного дипломатического статуса.

В Кремле в ответ на это заявили, что «отношения с Польшей деградировали полностью». «Это, наверное, проявление деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15-16 ноября в Польше произошли два инцидента на железнодорожной ветке, идущей к границе с Украиной. Вначале повреждение путей было обнаружено в районе города Жичин под Варшавой. Позже премьер Польши Дональд Туск сообщил о втором инциденте — подрыве участка железной дороги на маршруте из Варшавы в Люблин, который критически важен для доставки гуманитарной помощи в Украину. Выступая в сейме, Туск сообщил, что в совершении диверсий подозреваются двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Оба, по его словам, прибыли в Польшу с территории Беларуси.

