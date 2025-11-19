Госдума приняла закон о бесплатном обучении в техникумах для девятиклассников, не сдавших ОГЭ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки к федеральному закону «Об образовании», касающиеся профессионального образования.

Согласно законопроекту, выпускники девятых классов получат право на бесплатное обучение «по профессиям рабочего и должностям служащего», если не сдадут основной государственный экзамен (ОГЭ) для перехода в 10-й класс.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что в России участились ситуации, когда девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, теряли до пересдачи почти год, который можно было бы использовать для получения рабочей квалификации.

Список профессий и учебных заведений (техникумов, колледжей, профильных лицеев) для бесплатного обучения девятиклассников будут определять региональные органы власти.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Власти РФ активно меняют образовательную политику и усложняют переход школьников в старшие классы, писало объединение журналистов «Истории и факты». По статистике, последние три года больше половины девятиклассников в России поступают в средние специальные учебные заведения — техникумы и колледжи. Среди причин, по которой государство меняет образовательную политику — дефицит квалифицированных рабочих, а также недоступность высшего образования из-за падения доходов россиян.

