FT: иранские ученые дважды тайно приезжали в Россию в 2024 году, чтобы получить технологии для ядерного оружия

В ноябре 2024 года группа иранских ученых и экспертов-ядерщиков совершила тайный визит в Россию, чтобы, предположительно, получить секретные технологии, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Об этом говорится в документах, которые оказались в распоряжении Financial Times.

Это уже не первый визит иранских ученых в Россию, об их первом визите также писала ранее FT. Он состоялся в августе того же года, специалисты находились в Москве.

В следующий раз ученые приезжали в Санкт-Петербург и находились в России с 7 по 11 ноября, свидетельствуют данные о перелетах, которые изучила газета. По данным FT, Россию посетили исследователи из Университета имени Шахида Бехешти, Исламского университета Азад, а также из Технологического университета Малека Аштара, который контролируется Минобороны Ирана и находится под санкциями США и Евросоюза за работу над ядерной программой Ирана.

Иранские специалисты встретились с представителями российской компании «Лазерные системы», которая занимается технологиями как гражданского, так и секретного военного назначения. Компания находится под санкциями США. По данным FT, иранская делегация прилетела в Петербург после того, как в апреле того же года генеральный директор «Лазерных систем» Дмитрий Васильев пригласил в Россию физика-ядерщика и владельца тегеранской консалтинговой компании DamavandTec Али Калванда, а также четырех сотрудников фирмы.

Ранее FT писала, что DamavandTec — компания, созданная для прикрытия деятельности Управления оборонных инноваций и исследований (Organization of Defense Innovation and Research, SPND), научно-исследовательского подразделения иранских вооруженных сил. Согласно изученным FT документам, приехавшие в ноябре 2024 года иранцы были не сотрудниками DamavandTec, а физиками и инженерами из иранских университетов и исследовательских центров, связанных с оборонными ведомствами Ирана.

В феврале 2025 года в Тегеран летал сотрудник «Лазерных систем» Андрей Савин. По словам источника FT, там он встретился с представителями компании DamavandTec и с должностными лицами, предположительно связанными с SPND.

По информации старшего научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина и бывшего аналитика ЦРУ Джима Лэмсона, иранцы в ходе визитов в Россию пытались получить лазерные технологии и экспертные знания, «которые могли бы помочь им проверить конструкцию ядерного оружия без проведения испытаний». Научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги Николь Граевски считает, что эти визиты иранских ученых стали «убедительным доказательством того, что Россия помогала Ирану в его исследованиях, связанных с ядерным оружием, а связанные с государством российские учреждения предоставляли технологии двойного назначения и передавали знания».

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, отмечал Путин, Тегеран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, а Россия готова оказать Ирану поддержку в развитии мирного атома.

Подробнее о прошлом визите иранских ученых в РФ

Год назад Москву посетила группа иранских ядерщиков. Возможно, они получили материалы и технологии двойного назначения Главное из расследования Financial Times

Подробнее о прошлом визите иранских ученых в РФ

Год назад Москву посетила группа иранских ядерщиков. Возможно, они получили материалы и технологии двойного назначения Главное из расследования Financial Times