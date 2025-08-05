Год назад Москву посетила группа иранских ядерщиков. Возможно, они получили материалы и технологии двойного назначения Главное из расследования Financial Times

Пресс-служба НПП «Торий»

В августе 2024 года в Москву прибыла небольшая делегация из Ирана, якобы состоявшая из сотрудников консалтинговой компании. На самом деле это была группа специалистов, тесно связанных с иранской ядерной программой. Их посещение российских научных учреждений, производящих продукцию двойного назначения, вызвало сильную обеспокоенность западных спецслужб.

Подробности этого визита стали известны журналистам Financial Times. Репортеры получили доступ к данным об участниках поездки, а также к их переписке. Из каких источников получены эти данные, журналисты не уточняют.

Делегацию возглавлял Али Калванд, выпускник Киевского политехнического института, физик-ядерщик и владелец небольшой тегеранской консалтинговой компании DamavandTec. Его сопровождали еще четыре человека:

Джавад Гасеми, гендиректор компании Imen Gostar Raman Kish, которая производит оборудование для защиты от радиации;

Рухолла Азимирад, доцент Технологического университета имени Малика аль-Аштара;

Соруш Мохташами из Технологического университета имени Амира Кабира;

сотрудник военной контрразведки Амир Яздиан.

Все пятеро путешествовали с дипломатическими паспортами, причем у некоторых номера различались только последней цифрой, то есть они были выданы одновременно.

Компания DamavandTec, созданная в 2023 году и возглавляемая Калвандом, официально занимается научным консалтингом, налаживанием сотрудничества между университетами и исследовательскими центрами и «трансфером технологий». Жена Калванда, Лалех Хешмати, занимает должность исполнительного директора фирмы и одновременно возглавляет MKS International — компанию, находящуюся под санкциями США за участие в поставках технологий для иранской ракетной программы. Председатель совета директоров DamavandTec — 59-летний физик-ядерщик Али Бакуи, выпускник МГУ, ранее представлял Иран в качестве научного атташе в России.

Проще говоря, DamavandTec — это одна из многих компаний, созданных для прикрытия деятельности Управления оборонных инноваций и исследований, научно-исследовательского подразделения иранских вооруженных сил. Все члены иранской делегации, посетившей Москву летом 2024 года, имеют связи со структурами иранского ВПК, министерства обороны и Корпуса стражей исламской революции. Это ключевое ведомство военной ядерной программы в Иране.

Калванд и Бакуи уже много лет связаны с российской ядерной отраслью: в 2016 году они вместе посещали Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне, а в 2023-м Калванд выступал на конференции по ускорителям частиц в Новосибирске.

Визит в Москву продолжался четыре дня. За это время иранцы посетили компанию «Техноэксперт», принадлежащую российскому ученому Олегу Масленникову (он был официальным приглашающим лицом), и несколько научно-исследовательских и научно-производственных центров в Москве, в том числе «Торий» и «Полюс» (они расположены в соседних зданиях на Севастопольском проспекте). Обе структуры специализируются на производстве компонентов двойного назначения, таких как клистроны, мощные радиочастотные усилители, применяемые как в медицинской и научной аппаратуре, так и в системах диагностики ядерных испытаний.

Эксперты, опрошенные FT, предположили, что делегацию интересовала вспышечная рентгенография — технология, позволяющая фиксировать внутреннюю структуру ядерного заряда в момент моделирования взрыва. Это дает возможность тестировать компоненты ядерного оружия без взрывов. Научные работы Масленникова связаны с этой же тематикой.

Планируя поездку, Калванд также писал российскому поставщику изотопов, петербургской компании «Ритверц», и запрашивал поставки трития, стронция-90 и никеля-63. Хотя все три изотопа имеют гражданское применение в медицине и промышленности, тритий — один из ключевых компонентов для усиления ядерного заряда и находится под строгим международным контролем. Получила ли компания эти материалы, неизвестно.

Ядерная программа Ирана до атаки Израиля и США в июне 2025 года базировалась на принципе стратегической неопределенности. Иран стремился не получить ядерное оружие как таковое, а обзавестись всей необходимой экспертизой, материалами и оборудованием, чтобы иметь возможность очень быстро произвести ядерное оружие после принятия соответствующего политического решения.

Управление оборонных инноваций и исследований координировало все эти работы. Руководил ведомством Ферейдун Аббаси — научный руководитель целого поколения иранских ядерщиков, в том числе одного из участников поездки в Москву, Соруша Мохташами. Аббаси был убит в первую ночь израильской атаки на Иран 13 июня.

Израильская авиация разбомбила многие объекты Управления оборонных инноваций и исследований. От авиаударов, а также при взрывах машин погибли больше десятка иранских ученых-ядерщиков.

FT подчеркивает, что визит иранской делегации в Россию не мог состояться без ведома российских спецслужб, в первую очередь ФСБ. Однако неясно, одобрено ли такое сотрудничество на высшем уровне. Другими словами, договорились ли о нем Владимир Путин с президентом Ирана Масудом Пезешкианом или верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи — или же такие визиты и поставки проходят «ниже радаров» высшего политического руководства двух стран.