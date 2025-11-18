В Подмосковье возбудили дело против органов опеки после убийства ребенка, чьи останки нашли в пруду

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ) в отношении местных органов опеки после того, как в Балашихе убили шестилетнего мальчика.

По версии следствия, должностные лица «не приняли меры ограничения» и последующего лишения матери ребенка родительских прав «в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка».

О задержании представителей органов опеки в сообщении СК не говорится.

Матери убитого мальчика предъявили обвинение по статье «Убийство» (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). На допросе, как утверждает СК, она подтвердила свои признательные показания, «детально рассказав о произошедшем». Следствие попросит суд отправить женщину в СИЗО.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак, в котором была голова ребенка. Тело ребенка обнаружили позже — при обыске в квартире жительницы подмосковной Балашихи, матери мальчика. В СК вскоре сообщили, что мать ребенка, задержанная по подозрению в убийстве, дала признательные показания и написала явку с повинной. По информации телеграм-каналов, женщину зовут Елена, ей 31 год. Телеграм-канал Baza писал, что у Елены была диагностирована параноидальная шизофрения, она состояла на учете у психиатра и употребляла синтетические наркотики.

Бабушка ребенка рассказывала, что у мальчика была инвалидность, он не мог ходить. Отец мальчика ушел из семьи в июне 2025 года и узнал о гибели сына из новостей. В семье есть еще один ребенок — дочь, которой девять лет, она учится в одной из школ Балашихи.

