В пруду на востоке Москвы нашли останки шестилетнего ребенка. В его убийстве призналась его мать Телеграм-каналы пишут, что она состояла на учете у психиатра и «употребляла вещества»

Валерия Калугина / ТАСС / Profimedia

В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября нашли останки человека. Сначала об этом сообщила прокуратура Москвы, потом — Следственный комитет. Он уточнил, что найденный «фрагмент тела» принадлежит ребенку. Эксперты установили, что ему было от семи до десяти лет. Останки находились в небольшом фиолетовом рюкзаке. Было возбуждено дело об убийстве.

Вскоре стало известно, что в пруду найдена голова ребенка. Тело обнаружили позже — при обыске в квартире жительницы подмосковной Балашихи, матери мальчика.

Следственные органы не раскрыли подробностей убийства. В анонимных телеграм-каналах появилась версия, что ребенка убил его отчим — мужчина, живший с его матерью. После этого она якобы отнесла голову мальчика к пруду, пытаясь скрыть следы преступления. К вечеру того же дня телеграм-каналы сообщили о задержании матери мальчика. Утром 17 ноября это подтвердил СК.

В сообщении Следственного комитета говорилось, что тело мальчика было обнаружено в одной из квартир в Балашихе, а его мать, задержанная по подозрению в убийстве, дала признательные показания и написала явку с повинной. Мотивы убийства задержанная объяснить не смогла, добавили в СК.

В пресс-релизе следствия имя задержанной не называется. На видео, опубликованном Следственным комитетом, ее лицо скрыто. Телеграм-каналы пишут, что ее зовут Елена, ей 31 год. По данным Shot и «Базы», она приехала из Пензы, жила в Подмосковье, училась на педагога в МГГУ имени Шолохова, работала курьером и продавцом в продуктовых магазинах и регулярно брала микрокредиты — у нее более 100 тысяч рублей долгов.

«База» со ссылкой на соцсети задержанной пишет, что та «считала себя ведьмой» и «проводником между мирами» и проводила «эксперименты с сознанием». По данным телеграм-канала, у Елены была диагностирована параноидальная шизофрения, она состояла на учете у психиатра и «употребляла вещества». Shot уточняет, что речь идет о синтетических наркотиках.

Убитого ребенка, как выяснили телеграм-каналы, звали Мирослав, ему было шесть лет (о его возрасте также сообщил СК). «База» утверждает, что пообщалась с бабушкой мальчика, которая и сообщила в полицию о его исчезновении. Она говорит, что у Мирослава была инвалидность, он не мог ходить. Отец мальчика бросил семью в июне 2025 года и узнал о гибели сына из новостей. В семье есть еще один ребенок — дочь, которой девять лет, она учится во втором классе в одной из школ Балашихи. Сейчас, как пишет «База», бабушка «решает вопрос» с опекой девочки.

Перед задержанием, как утверждает «База», Елена хотела покончить с собой, но передумала в последний момент, потому что ей стало жалко своих кошек. У нее жили четыре кота, и, как пишет «База», родственники семьи рассказали, что животных Елена любила «больше, чем своих детей».