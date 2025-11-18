На прокремлевского политолога Сергея Маркова составили протокол по «иноагентской» статье. Вероятно, за то, что он не донес на себя в Минюст

На прокремлевского политолога Сергея Маркова составили административный протокол о нарушении порядка деятельности «иностранного агента», обратила внимание «Медиазона». 18 ноября его административное дело поступило в Останкинский районный суд Москвы. Что именно вменяют Маркову, не уточняется.

Протокол составлен по части 1 статьи 19.34 КоАП — «осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента». Таким образом, полагает издание, Маркова могут оштрафовать за то, что он не донес на себя в Минюст.

Штраф по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей).

Сергей Марков — бывший депутат Госдумы, постоянный участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. Политолог был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а также членом Общественной палаты РФ.

В июле 2025 года Z-блогеры критиковали Маркова за участие в Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев. Форум прошел на фоне дипломатического скандала между Москвой и Баку.

В конце августа Минюст РФ объявил Маркова «иноагентом». Министерство объяснило свое решение тем, что политолог участвовал в создании материалов «иноагентов» и распространении их сообщений, а также «распространял недостоверную информацию» о решениях властей РФ.