Минюст решил оштрафовать журналиста за пересказ исследования «Проекта» о том, что у 76% высших чиновников есть родственники во власти

Журналиста из Йошкар-Олы Алексея Серегина вызвали в министерство юстиции для того, чтобы составить на него административный протокол по статье об участии в работе «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП РФ).

Как сообщил Серегин, его обвинили в распространении материалов «Проекта», объявленного «нежелательным» в России, из-за того, что он пересказал исследование издания о российских чиновниках и их родственниках.

В своем телеграм-канале Серегин написал, что «Проект» выпустил «исследование о правящем классе России», и пересказал три ключевых, по его мнению, факта из материала. Ссылку на само исследование «Проекта» он не публиковал.

«ОВД-Инфо» отмечает, что ранее не было известно о случаях, когда россиян обвиняли в участии в деятельности «нежелательной организации» из-за пересказа ее материалов.

«Законодательно нет закрепленного понятия „участия“, поэтому силовики трактуют его, как хотят. В целом, сложность с законодательством о „нежелательных организациях“ заключается как раз в том, что нет нормативного определения „участия“ и приходится как пазл собирать его из практики», — заявила правозащитникам адвокат Валерия Ветошкина.

О чем говорится в исследовании «Проекта»

«Они передают нас с вами по наследству — как имущество» «Проект» выпустил большое исследование о том, как в России формируются «правящие династии». У трех четвертей высших чиновников есть родственники во власти и в связанных с государством компаниях

