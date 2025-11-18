Глава самопровозглашенной ДНР заявил о перебоях с электричеством из-за атаки ВСУ на две ТЭС
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате «беспрецедентной атаки» украинских военных.
«Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции», — написал Пушилин в своем телеграм-канале, добавив, что «профильные ведомства работают в экстренном режиме».
Днем ранее Пушилин объявил, что из-за удара украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре была прервана подача электричества 500 тысячам абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. К вечеру 18 ноября, сообщал он, была восстановлена подача электричества всем абонентам в Горловке, Ясиноватой и Донецке. В Донецке при этом не работали две котельные, в Макеевке подача электричества на тот момент не была возобновлена всем абонентам, не работали 39 котельных.