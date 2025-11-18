«Газпром» через свою дочернюю компанию «Газпром тех» приобрел контрольный пакет (51%) российского производителя автомобилей класса люкс «Аурус», сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сумма сделки составила 12-13 миллиардов рублей.

«Газпрому» перешла доля в «Аурус», которой до декабря 2024 года владел арабский фонд Tawazun (36%), а также часть пакета государственного научно-исследовательского института НАМИ.

По словам собеседника «Ведомостей» в крупном автоконцерне, «Газпром» не хотел покупать долю в «Аурус», но в итоге был вынужден это сделать — с условием смены топ-менеджмента компании. Источник допустил, что у «Газпрома» есть обязательство по вложению средств в развитие бизнеса производителя.

Собеседник газеты не уточнил, почему «Газпром» не хотел покупать долю в автопроизводителе.

Разработка автомобилией «Аурус» началась в 2013 году. Ей занимался институт НАМИ в рамках проекта «Кортеж» — как машины для первых лиц государства. Производился «Аурус» в партнерстве с автомобильным заводом «Соллерс» в Елабуге. Впервые лимузин показали на инаугурации Путина в 2018 году. В феврале 2024 года США ввели санкции в отношении завода «Аурус» в Елабуге и в отношении НАМИ.

По данным агентства Reuters, которое ссылалось на таможенные документы, в период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для сборки автомобилей «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов. Среди них — детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллионов долларов. Их поставляли из Южной Кореи, Китая, Индии, Турции, Италии и других стран.