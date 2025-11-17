Жительница Иркутска пришла в банк и узнала, что ее муж погиб на войне. Военкомат ей об этом не сообщил

Бывший полковник ФСИН Александр Чепрасов, расследовавший коррупцию в ангарской колонии, погиб на войне в Украине. Его жена Наталья Сайдяшева узнала о смерти мужа от банка, пишет издание «Люди Байкала».

Чепрасов проводил внутреннее расследование в колонии № 15 Ангарска после того, как в 2020 году там произошел бунт заключенных. Он подозревал, что руководство колонии вместе с представителями регионального управления ФСБ причастно к незаконной вырубке и торговле древесиной. В 2021 году Чепрасова арестовали по обвинению во взятке. Он называл дело сфабрикованным. В 2024 году его осудили на 12 лет колонии со штрафом в 30 миллионов рублей.

В январе 2025 года Чепрасов подписал контракт с Минобороны и отправился на войну из колонии Златоуста. В апреле он перестал выходить на связь и вскоре был признан пропавшим без вести.

В конце сентября Наталья Сайдяшева получила сообщение от банка в Иркутске, что счета ее мужа закрыты. Она пришла в отделение банка, чтобы узнать почему это произошло. Там ей сообщили, что в базе данных Чепрасов значится умершим.

Военкомат Иркутска семью о гибели Чепрасова не уведомлял. Там заявили, что документооборот в военкоматах до сих пор происходит через «Почту России», поэтому извещение может идти до трех месяцев.

Сайдяшева связалась с военкоматом в Костроме, откуда ее муж уехал на войну. Ей сообщили, что Чепрасов погиб под минометным обстрелом в районе Часова Яра. «Говорят: они ушли на задание. Дальше — военная тайна», — рассказала она журналистам.

Как выяснила «Медиазона» через реестр наследственных дел, официальной датой смерти Чепрасова считается 15 апреля, а свидетельство о его смерти было выдано 23 сентября.

Семья погибшего до сих пор не получила оригинал свидетельства о смерти. Тело Чепрасова семье не передавали, место его захоронения неизвестно.

«Где тело? Где могила? Где свидетели? К чему такая таинственность — мне не понятно. ЗАГС выдал свидетельство о смерти. В военкомате сказали, что для этого достаточно убежденности командира, что его подчиненный погиб. Им достаточно убежденности командира, а мне недостаточно» — заявила Наталья Сайдяшева.