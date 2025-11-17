Валерий Карпин ушел с поста тренера «Динамо», чтобы «сосредоточиться на сборной России». В феврале он с такой же формулировкой уходил из «Ростова»

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо».

Тренер заявил, что принял это решение, чтобы «полностью сосредоточиться на национальной сборной России», которую он возглавляет с 2021 года (в последние полгода он совмещал два поста).

Своим приоритетом Карпин назвал результаты сборной и подготовку «и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские матчи — в основном, со сборными «дружественных стран», которые чаще всего значительно ниже классом.

Карпин возглавил «Динамо» нынешним летом, перед началом сезона 2025/2026. В российской Премьер-лиге команда, которая в прошлом сезоне финишировала пятой, сейчас идет на 10-м месте. До февраля 2025 года Карпин возглавлял «Ростов» — он покинул клуб с аналогичной формулировкой о необходимости посвятить себя сборной.

Спортивная франшиза «Динамо» за один день потеряла главных тренеров сразу в двух видах спорта, обращает внимание «Спортс». За несколько часов до ухода Карпина хоккейное «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова.

