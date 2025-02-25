Валерий Карпин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Чтобы «полностью посвятить себя сборной России»

Валерий Карпин покинул должность главного тренера футбольного клуба «Ростов», говорится в сообщении клуба 25 февраля.

Карпин заявил, что ему «необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», где он занимает пост главного тренера.

«Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. У нас были взлеты и падения, но я всегда ощущал и ценил вашу поддержку и доверие», — сказал Карпин.

Новым главным тренером «Ростова» стал 43-летний испанский специалист Джонатан Альба, который с 2018 года работал главным аналитиком в тренерском штабе Карпина. Также Альба ранее работал в тренерском штабе сборной Румынии.

Как отметили в «Ростове», остальной тренерский штаб будет совмещать работу в клубе и сборной России.

Валерий Карпин впервые стал тренером «Ростова» в декабре 2017 года. Он ушел из клуба после того, как в июле 2021 года стал главным тренером сборной России. С марта 2022 года Карпин совмещал тренерские посты в сборной России и «Ростове».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 26 баллов после 18 матчей. Сезон чемпионата России по футболу возобновится 28 февраля после почти трехмесячного перерыва.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину сборную России по футболу отстранили ото всех международных соревнований. Сборная проводит товарищеские матчи против команд из «дружественных» стран. Ближайшие матчи сборной России пройдут весной и летом 2025 года — против команд Замбии (25 марта), Нигерии (6 июня), Беларуси (10 июня).