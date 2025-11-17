Трамп поддержал законопроект о вторичных санкциях против России. Он был предложен более полугода назад, но все еще не принят

Дональд Трамп заявил, что представители Республиканской партии работают над законопроектом о санкциях против любой страны, ведущей бизнес с Россией, передает Reuters.

«Как вы знаете, это было мое предложение, так что любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. Они могут добавить туда и Иран», — сказал Трамп (цитата по Reuters).

Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России, авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, был представлен весной 2025 года. Он предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России. Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100.

Один из авторов законопроекта Линдси Грэм летом давал понять, что Трамп готов поддержать его, и документ будет рассмотрен после перерыва в работе сената. Однако затем в августе последовала встреча Трампа с Путиным на Аляске, а еще позже сенат, как писал Bloomberg, «поставил на паузу» рассмотрение законопроекта как минимум до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште — которая в итоге была отменена.

