Шанинку лишили аккредитации по нескольким учебным направлениям

Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) лишили аккредитации по ряду учебных направлений. Скан соответствующего приказа Рособрнадзора опубликовал телеграм-канал «Университетская солидарность».

В указе, датированном 12 ноября, говорится, что вуз лишен аккредитации в образовательных программах по психологии, менеджменту и социологии.

В Шанинке, помимо указанных программ, есть программы по истории, политологии, юриспруденции, рекламе. Об отзыве аккредитации по этим направлениям в опубликованном документе не говорится.

Рособрнадзор в ноябре 2024 года по итогам внеплановой проверки нашел в Шанинке нарушения. В апреле ведомство заявило, что вуз не исправил их, и выдало новое предписание. Два предписания являются основанием для лишения аккредитации по направлениям, где найдены нарушения.

С апреля Шанинке также временно запрещен прием новых студентов. Руководство вуза еще летом в ожидании лишения аккредитации предлагало учащимся перевестись в другие университеты.

