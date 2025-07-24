Студентам Шанинки предложили перевестись в другие вузы. Университет опасается лишения аккредитации

Руководство Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) опасается, что учебное заведение вскоре лишится аккредитации. В связи с этим студентам сообщили, чтобы они готовились перевестись в другие вузы. Об этом, как рассказали изданию «Гроза» два источника в университете, ректор Шанинки Мария Сигова заявила на собрании со студентами 17 июля.

В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку в Шанинке и выявил ряд нарушений. Спустя полгода ведомство выдало учебному заведению второе предписание о необходимости устранения нарушения, а также на один год запретило прием новых студентов на обучение в Шанинку.

«Факт выдачи второго предписания означает, что у нас могут приостановить аккредитацию», — рассказала Сигова на встрече со студентами («Гроза» ссылается на запись собрания, которая есть в распоряжении редакции).

В настоящее время руководство Шанинки оспаривает решение Рособрнадзора в суде, однако, по словам ректора, «особой веры, что мы выиграем, мы не испытываем».

По оценке Сиговой, Шанинку лишат аккредитации в сентябре или начале октября. При этом ее могут отозвать только по тем программам, по которым вуз не прошел проверку: «это психологи (бакалавриат и магистратура), социологи (бакалавриат), менеджмент (бакалавриат)». Ректор также не исключает, что университету приостановят действие образовательной лицензии, если Рособрнадзор не отзовет свое предписание.

Студентам дали срок в 30 дней на то, чтобы перевестись в другие вузы. Руководители Шанинки пообещали помогать учащимся «всем, чем смогут».

Ректором Шанинки до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021 году его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела (в их числе была также бывшая замминистра Минпросвещения Марина Ракова) похитили около 50 миллионов рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова.

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