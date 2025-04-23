Шанинке на год запретили набирать новых студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила на один год прием на обучение в Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), пишет РБК.

Причиной этому названо неисполнение предписания об устранении нарушений, выявленных ведомством в ноябре 2024 году.

Тогда в учебном заведении проводили проверку и, по версии Рособрнадзора, зафиксировали в том числе нарушения:

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности;

требований к выполнению аккредитационных показателей;

требований к размещению информации на официальном сайте;

требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартам и правилами оказания платных образовательных услуг.

Рособрнадзор составил протокол об административном правонарушении и выдал вузу новое предписание, которое необходимо исполнить до 11 июля 2025 года.

Ректором Шанинки до 2021 года был Сергей Зуев. В 2021 году его задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и другие фигуранты дела (в их числе была также бывшая замминистра Минпросвещения Марина Ракова) похитили около 50 миллионов рублей у Минпросвещения. Суд приговорил Зуева к условному сроку. В марте 2023 года ректором Шанинки стала Мария Сигова.

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