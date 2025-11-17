Польша открыла два погранперехода на границе с Беларусью

Польша в ночь на 17 ноября открыла два пограничных перехода на границе с Беларусью. Переходы «Бобровники» — «Берестовица» и «Кузница Белостоцкая» — «Брузги» заработали в полночь по Варшаве (02:00 по Минску).

Погранпереход ы Бобровниках не работал с февраля 2023 года, а КПП «Кузница Белостоцкая» был закрыт с ноября 2021 года.

Помимо этих двух КПП для проезда автомобилей на границе Польши и Беларуси открыт пограничный переход «Тересполь» — «Брест», а для грузового транпоспорта работает КПП «Кукурыки» — «Козловичи».

Премьер-министр Польши Дональд Туск, объявляя несколько дней назад о планах открыть еще два КПП на границе с Беларусью, заявил, что такое решение было принято в интересах жителей приграничных территорий.

Два дополнительных КПП на границе Польши и Беларуси заработали на фоне закрытия границы литовско-беларусской границы. Власти Литвы закрыли погранпереходы с соседней страной из-за воздушных шаров с контрабандой, которые, как считается, запускают с территории Беларуси. Граница закрыта до 30 ноября. В Беларуси оказались заблокированы около тысячи литовских грузовиков.