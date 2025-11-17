Михаила Касьянова и Сергея Гуриева включили в российский перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева.

Также в список попали юрист Елена Лукьянова и главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.

Все четверо являются членами Антивоенного комитета России. В октябре ФСБ объявила об уголовном деле против этой организации. Участников комитета обвиняют по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бизнесменов Бориса Зимина и Михаила Кокорича, а также политолога Екатерину Шульман, которые тоже входят в Антивоенный комитет России.