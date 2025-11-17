Мать ребенка, останки тела которого нашли в московском пруду, задержана. Она призналась в убийстве, утверждает СК

В Балашихе Московской области задержали по подозрению в убийстве мать ребенка, фрагменты тела которого накануне нашли в Гольяновском пруде, сообщает Следственный комитет.

Задержанная на допросе призналась в убийстве, написав явку с повинной, но мотивы пояснить не смогла, говорится в сообщении. По версии следствия, жительница Балашихи убила своего шестилетнего сына дома, а затем выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд.

По данным анонимных телеграм-каналов, задержанную зовут Елена, ей 31 год, она состоит на учете у психиатра, и помимо сына, у нее есть еще девятилетняя дочь. «База», Mash, Shot, 112 и другие пишут со слов бабушки убитого ребенка, что мальчик был инвалидом и не мог ходить, а его отец ушел из семьи.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с головой убитого ребенка, которому, по версии экспертов, было от семи до десяти лет. Остальные части тела на тот момент найдены не были, позже их обнаружили в квартире матери мальчика.