В московском пруду нашли рюкзак с останками тела ребенка. Возбуждено дело об убийстве

В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с фрагментами тела человека, сообщили столичные прокуратура и Следственный комитет.

Эксперты установили в результате предварительного осмотра, что останки принадлежат ребенку — ему было от семи до десяти лет.

Осторожно. На фото ниже можно увидеть останки человека. Если для вас это неприемлемо, не смотрите эти фотографии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статье 105 УК).