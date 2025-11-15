В Саратове священников направили в больницы, чтобы отговаривать женщин от абортов

К женским консультациям в больницах и перинатальным центрам Саратова прикрепили священников. Это следует из указа митрополита Саратовского Игнатия.

Такое решение принято для «противодействия абортам». Из документа следует, что священники займутся «духовным окормлением пациентов и медицинского персонала женских консультаций».

В конце октября, выступая в Саратовской областной думе, митрополит Игнатий обратился к министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову. Он попросил пустить священников в женские консультации, чтобы они беседовали с женщинами, которые «думают о прерывании беременности».

Он также предложил установить перед одной из женских консультаций памятник неродившимся детям.

Осенью 2023 года российские власти начали масштабную кампанию по ограничению права на аборт. Частные клиники начали отказываться от прерывания беременности. По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова, частные клиники 14 российских регионов «добровольно» отказались от лицензии на проведение абортов. По его данным, общее число таких клиник в стране составляет уже 752. С августа 2023 года власти 24 регионов приняли законы, запрещающие «склонение к абортам».

Читайте также

Аборты в России официально не запрещены. Законодательство либеральное — но из-за разных запретов женщинам все чаще отказывают в прерывании беременности Главное из исследования «Русской службы Би-би-си»

Читайте также

Аборты в России официально не запрещены. Законодательство либеральное — но из-за разных запретов женщинам все чаще отказывают в прерывании беременности Главное из исследования «Русской службы Би-би-си»