Владельца «Мен Тревел» Андрея Котова, погибшего в СИЗО, посмертно признали виновным в экстремизме. По версии следствия, он организовывал путешествия для квир-людей

Головинский районный суд Москвы посмертно признал владельца турфирмы «Мен Тревел» Андрея Котова виновным по делу об участии в и организации ее деятельности, сообщает «Медиазона».

Котова также признали виновным в использовании несовершеннолетних для распространения порнографии.

В связи со смертью дело прекратили.

48-летний Андрей Котов руководил турфирмой «Мен Тревел». В ноябре 2024 года его задержали, 2 декабря отправили в СИЗО. Котова обвинили в организации и участии в «экстремистской» организации. По версии следствия, созданная Котовым фирма занималась организацией поездок, где «происходила пропаганда объединения ЛГБТ».

Котов обвинения отвергал и говорил, что занимался исключительно туристической деятельностью. Он рассказывал, что во время обыска его били и применяли электрошокер. «Ко мне ночью приехало человек 15, меня избили, наносили удары по лицу, по ногам, остались кровоподтеки. Никакого сопротивления я не оказывал, был крайне удивлен этой процедуре», — заявлял Котов.

Котова нашли мертвым в московском СИЗО «Водник» в конце декабря 2024 года. Следователь сообщил адвокатам, что Котов покончил с собой.

В марте 2025 года стало известно, что законные представители Котова не ходатайствовали о прекращении дела до суда, поэтому его будут судить посмертно.

Читайте также

В московском СИЗО погиб директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов. Его обвиняли в организации туров для квир-людей

Читайте также

В московском СИЗО погиб директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов. Его обвиняли в организации туров для квир-людей