«Целительницу» и основательницу партии «Воля» Светлану Ладу-Русь заочно приговорили к восьми годам колонии

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно приговорил основательницу самарского центра народной медицины «Путь к Солнцу» и ликвидированной партии «Воля» Светлану Ладу-Русь (Пеунову) к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ее признали виновной в создании и руководстве организацией, деятельность которой сопряжена с причинением вреда здоровью граждан и побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей (часть 1 и 2 статьи 239 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118).

По версии следствия, Лада-Русь создала организации, которые позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение, «а по сути являлись деструктивными общинами, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».

Прокуратура утверждала, что с 2006 года Лада-Русь организовывала в своем доме в селе Бариновка Нефтегорского района «обязательные обряды и церемонии, навязывая свое вероучением и дестабилизируя эмоциональное состояние своих последователей». После этого она завладела имуществом последователей — автомобилем Nissan и офисным помещением.

С 2023 года Светлана Лада-Русь объявлена в международный розыск. В марте того же года Минюст РФ внес ее в реестр «иностранных агентов».

Светлана Лада-Русь (Пеунова) работала преподавателем музыки, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу». Свою практику она называла «безлекарственным восстановлением здоровья». Она утверждала: «Любое хроническое заболевание является следствием какой-либо отрицательной черты характера человека, продуктом его заблуждений». Лада-Русь «лечила» своих пациентов через «преодоление» этих заблуждений. В 2011 году она говорила, что к Земле приближается планета Нибиру, которую населяют рептилоиды.

В 2008 году Лада-Русь создала политическую партию «Воля», которая вскоре прошла регистрацию в Минюсте. В 2011 году Лада-Русь объявила, что выдвигается в президенты, но ее соратникам удалось собрать только 246 тысяч подписей из необходимых двух миллионов. В августе 2016 года ее партия была ликвидирована решением Верховного суда за, как утверждалось, экстремистскую деятельность. Во время пандемии коронавируса поклонники Лады-Русь активно выступали против карантинных мер и введения QR-кодов.

После начала войны и объявления в России мобилизации сторонники Лады-Русь создали «Совет матерей и жен» мобилизованных, которые начали рассказывать в СМИ и соцсетях о различных проблемах на фронте. Сама же Лада-Русь критиковала Владимира Путина за отвод российских войск из нескольких регионов Украины весной 2022 года и плохое снабжение российской армии.

