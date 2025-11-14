Юрию Дудю заочно назначили почти два года колонии по делу об уклонении от обязанностей «иноагента»

Обновлено. Суд в Москве заочно приговорил журналиста Юрия Дудя к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента», сообщает «Медиазона».

Прокурор в ходе прений в московском мировом суде попросила назначить журналисту Юрию Дудю один год и 10 месяцев колонии по обвинению в нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщила «Медиазона». Дело рассматривается заочно, так как Дудь не живет в России.

Поводом для уголовного дела стали посты Дудя, опубликованные без «иноагентсткой» плашки.

С 2024 года в московские суды передали четыре административных протокола на Дудя по статье о неисполнении обязанностей «иноагента»: за его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым и 14 постов в его телеграм-канале. Общая сумма штрафов составила 170 тысяч рублей.

Как отмечает «Медиазона», Дудь перестал ставить «иноагентсткую» плашку в марте 2024 года.

Минюст России объявил Юрия Дудя «иноагентом» в апреле 2022 года. Суд отклонил иск, в котором он оспаривал свой статус. На заседании стало известно, что Дудя объявили «иноагентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, а также за иностранное финансирование — получение денег за рекламу от YouTube.