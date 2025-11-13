«Вопиющая цензура». МИД России заявил, что итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, заявили в российском дипломатическом ведомстве.

МИД России утверждает, что предложил газете взять эксклюзивное интервью у министра, чтобы «хоть как-то остановить поток лжи» в итальянских СМИ. Редакция, как пишет ведомство, «с энтузиазмом согласилась», и отправила вопросы, Лавров на них ответил, но газета не стала публиковать эти ответы.

Нам «объясняли», что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой.

На момент написания этой новости найти интервью Лаврова на сайте газеты Corriere della Sera «Медузе» не удалось.

МИД привел на своих ресурсах две версии: полную и отредактированную итальянской газетой (ведомство утверждает, что разница между ними составляет семь страниц печатного текста). «Все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вымарала», — утверждает ведомство.

В частности, в полной версии Лавров говорит, что после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который он назвал «деловым и полезным», Дональду Трампу приносили «подковерные доклады», результатом которых стала отмена встречи президента США и Владимира Путина в Будапеште.

«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне не известно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про „неготовность России к переговорам“, „срыв“ итогов Анкориджа я не собираюсь», — приводит МИД слова Лаврова.

В конце октября телеканал CNN сообщал, что после разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, который состоялся 20-го октября, их личная встреча была отложена из-за «разных ожиданий» относительно прекращения войны в Украине. Спустя две недели «Коммерсант» отметил, что Лаврова не было на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совбеза 5 ноября — там, где президент поручил внести предложения о «возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия». За день до этого стало известно, что российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 в Йоханнесбурге возглавит не Лавров. СМИ предположили, что глава МИД «впал в немилость» у президента. Отвечая на вопрос, заданный в этой формулировке, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в сообщениях об этом «действительности не соответствует ничего». Однако 12 ноября Лаврова не было и на переговорах Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым — вместо него был его заместитель Михаил Галузин.