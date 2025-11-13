Галерею британской принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

Власти Великобритании обвинили в нарушении санкций, введенных в отношении России, художественную галерею Hauser & Wirth в Лондоне, которой управляет принцесса Евгения Йоркская, — дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II, сообщает The Times 12 ноября.

По данным британских властей, галерея в период с апреля по декабрь 2022 года «предоставляла предметы роскоши лицу, связанному с Россией». Власти считают, что Hauser & Wirth передала российскому коллекционеру Александру Попову картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества».

Александр Попов вместе с женой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation.

Как отмечает The Times, принцесса Евгения работает с Hauser & Wirth с 2015 года, она занимает пост директора. Она не входит в лондонский совет директоров галереи и нет никаких оснований полагать, что она причастна к предполагаемой отправке картины Попову.

Обвинения в нарушении санкций из-за поставки предметов роскоши также выдвинули в адрес компании Artay Rauchwerger Solomons Limited (прежнее название — Art Logistics Limited), которая занимается транспортировкой произведений искусства. По версии обвинения, компания нарушила запрет в период с августа по декабрь 2022-го. Компания с 2024 года находится в процессе ликвидации.

Первые слушания по делу прошли в Вестминстерском магистратском суде. Сторона обвинения заявила, что в качестве максимального наказания за преступление предусмотрен денежный штраф, сумма которого не ограничена. Представитель галереи попросил, чтобы дело рассматривал королевский суд. Представитель Artay Rauchwerger Solomons сказал, что компания отрицает свою вину. Предполагаемого получателя в суд не вызывали.

Рассмотрение дела отложили до предварительного слушания в королевском суде Саутварка в Лондоне 16 декабря.

Как пишет The Times, это первое известное дело в Великобритании о нарушении запрета поставок предметов роскоши в Россию, который страны Запада ввели в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны.

35-летняя принцесса Евгения сохранила свой королевский титул после того, как король Великобритании Карл III в конце октября лишил титула принца Эндрю, которого обвиняли в сексуализированном насилии.