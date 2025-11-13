Бориса Зимина и Екатерину Шульман включили в российский перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов бизнесмена Бориса Зимина и политолога Екатерину Шульман.

Также в перечень попал бизнесмен Михаил Кокорич.

Рядом с их фамилиями стоит пометка в виде звездочки (*), так ведомство отмечает тех, кто, по данным властей, причастен к террористической деятельности.

В октябре ФСБ объявила об уголовном деле против членов Антивоенного комитета России, в который входят Шульман, Зимин и Кокорич. Участников комитета обвиняют по статьям о захвате власти и организации террористического сообщества.

Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» (учредитель премии «Просветитель») Дмитрия Зимина. В течение многих лет Борис Зимин был основным спонсором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2016 году Борис и Дмитрий Зимины основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. В 2025 году российские власти объявили Фонд Зимина «нежелательной» организацией.