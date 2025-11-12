Задержаны санитары психоневрологической клиники в Москве, где связывали пациентку. Из-за этого ей ампутировали кисти обеих рук
Двух санитаров социального дома «Обручевский» (специализированная психоневрологическая клиника) в Москве задержали в рамках дела о причинении тяжкого вреда здоровью пациентке. Об этом сообщил муниципальный депутат Роман Галенкин.
«Двух санитарных работников, которые в момент трагедии находились на смене, задержали на 48 часов и отвезли на допрос», — рассказал депутат, который с октября освещает эту историю.
Также, по его словам, уволен директор социального дома «Обручевский» Александр Бондарь. Депутат узнал об этом от сотрудников департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело после того, как 20-летней пациентке социального дома «Обручевский» ампутировали кисти рук из-за того, что сотрудники связали ее шерстяными колготками.