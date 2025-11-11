Пациентке психоневрологического интерната в Москве ампутировали кисти рук из-за того, что сотрудники связали ее шерстяными колготками. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК РФ) после того, как пациентке одного из реабилитационных учреждений Москвы ампутировали кисти рук. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК, ссылаясь на информацию из медиа, рассказали, что в одном из столичных реабилитационных учреждений работники «применили недопустимые методы фиксации» в отношении 20-летней пациентки. Это привело к нарушению кровообращения и последующей ампутации кистей обеих рук девушки.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, инцидент произошел в социальном доме «Обручевский» (специализированная психоневрологическая клиника). О произошедшем еще в конце октября писал московский муниципальный депутат Роман Галенкин.

Baza утверждает, что у девушки была эпилепсия, у нее фиксировали случаи аутоагрессии, и ранее «она неоднократно пыталась нанести себе вред». Работники центра «Обручевский» связали пациентку шерстяными колготками и «забыли про нее». «Обнаружили девушку, когда оказалось слишком поздно — у нее пошла гангрена: руки надулись, посинели и кровь к ним практически не поступала. Кисти пришлось ампутировать», — пишет Baza.

Такие же подробности приводит и Галенкин: «Молодая женщина, неспособная позвать на помощь и защитить себя, долгое время оставалась в этом положении. Когда персонал наконец заметил происходящее, было уже поздно. Кисти уже были цианотичны и одутловаты, пульс едва прощупывался, а в области лучезапястных суставов оставались глубокие борозды от сдавления». По его данным, несколько сотрудников учреждения подали заявления об увольнении, «не желая быть частью того, что происходит за стенами социального дома».

29 октября бывший работник социального дома «Обручевский» Антон Чельцов выходил с пикетом в Москве, требуя разобраться в инциденте.

В московском департаменте труда и соцзащиты заявили, что сотрудники интерната проявили «халатность», которая «является абсолютно недопустимой» и привела к «тяжелым последствиям для проживающей». Представитель департамента отметил, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами, и пообещал, что «все виновные понесут наказание в соответствии с законом».