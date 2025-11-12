Минцифры собирается штрафовать компании за отказ от перехода на российское ПО

Российским компаниям, которые к 2028 году не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, будут грозить оборотные штрафы. О работе над соответствующим законопроектом, пишет «Коммерсант», объявил 11 ноября глава Минцифры Максут Шадаев.

«Будут штрафы и за то, что компания не классифицировала эти решения как объекты КИИ. Должны быть штрафы для заказчиков, если они в установленные сроки на тех объектах КИИ, которые определены правительством, не перешли на российские решения», — сказал Шадаев. Размер штрафов, по его словам, пока обсуждается, но речь идет о том, что они будут исчисляться исходя из оборота компании.

В Минцифры «Коммерсанту» подтвердили работу над законопроектом, добавив, что в настоящее время документ обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью. «Говорить о деталях пока рано», — заявили в министерстве.

Россия не смогла создать замену западному софту. Госкомпании продолжают закупать Windows, несмотря на запрет Путина Для половины бизнес-задач не существует отечественных аналогов

Про оценкам Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», которую приводит «Коммерсант», к концу 2025 года на российское ПО перешли 40-45% субъектов критической информационной инфраструктуры.

В «Северстали» сообщили изданию, что ведут планомерную работу по переводу значимых объектов критической информационной инфраструктуры на российский софт, добавив, что «переход требует времени». В Росатоме заявили, что уже перевели все значимые объекты КИИ на российское ПО. В РЖД на запрос издания не ответили, в «Еврохиме» и СИБУРе от комментариев отказались.

«Аэрофлот» долго переходит с иностранного на российский софт. Теперь там «зоопарк» — смесь очень разных IT-решений Журналистка Мария Коломыченко объясняет, почему компания оказалась уязвимой для хакеров

