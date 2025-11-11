Международная правозащитная организация Amnesty International настаивает на немедленном освобождении музыкантов группы «Стоптайм», которых преследуют после исполнения песен «иноагентов» на улицах Петербурга.

«Власти должны немедленно и безоговорочно освободить Наоко и Александра Орлова, а также других уличных музыкантов, задержанных за антивоенные акции протеста, которые просто реализовали свое право на свободу выражения», — говорится в заявлении замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, распространенном 10 ноября.

«Их единственное „преступление“ — это пение песен, которые бросают вызов удушающему официальному нарративу», — подчеркнул он.

Группа «Стоптайм» выступала на улицах Петербурга с весны 2025 года и пела песни музыкантов, объявленных «иноагентами» — в том числе Нойза и Монеточки. В середине октября всех троих участников группы — певицу Наоко (Диану Логинову), ее жениха, гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали. Наоко и Орлов до сих пор не вышли на свободу. После того, как заканчивается срок их очередного административного ареста, на них составляют новый протокол и опять отправляют в спецприемник.

В поддержку группы «Стоптайм» выступили и другие музыканты в разных городах. Некоторых из них также задержали и отправили под административный арест.

