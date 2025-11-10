Востоковеду Руслану Сулейманову отказали в продлении ВНЖ в Азербайджане и запретили въезд в страну на год

Власти Азербайджана отказали в продлении вида на жительство журналисту-востоковеду Руслану Сулейманову и запретили ему въезд в страну сроком на один год. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

Сулейманов — этнический азербайджанец, имеющий гражданство РФ. С 2022 года он проживал в Баку, ежегодно продлевая ВНЖ и разрешение на работу в Азербайджане.

«В этом году российский паспорт дал о себе знать», — пишет журналист. По его словам, власти Азербайджана сообщили о том, что не будут продлевать его ВНЖ, «в самый последний момент». Сулейманов начал оформлять визу в одну из европейских стран. За это время его азербайджанский ВНЖ истек. При выезде из страны ему назначили штраф в размере около 250 долларов и запретили на год въезд в Азербайджан.

«Знаю, что таких, как я, „выкинутых за борт“ этнических азербайджанцев с российским паспортом, в этом году много. Азербайджану, увы, не нужны специалисты ни в IT, ни в медицине, ни в науке, ни в журналистике. Не нужны те, кто готов приносить пользу и работать, что называется, на благо республики», — пишет Сулейманов.

Руслан Сулейманов — эксперт по Ближнему Востоку, пишущий для российских и международных изданий. До 2022 года работал ближневосточным корреспондентом ТАСС в Каире. Он уволился из российского госагентства в знак протеста против вторжения в Украину и переехал в Азербайджан. Там он сотрудничал с телеканалом CBC и был приглашенным экспертом в Азербайджанской дипломатической академии. В октябре 2025 года Минюст РФ объявил Сулейманова «иностранным агентом».