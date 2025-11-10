В России предложили не выдавать другим странам иностранцев, заключивших контракт на военную службу в РФ

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала несколько инициатив, связанных с облегчением правового положения в РФ иностранцев и лиц без гражданства, если они прошли или проходят военную службу по контракту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно одному из законопроектов, Россия будет отказывать в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговоров иностранцев, если те проходили или проходят военную службу в РФ по контракту и участвовали в боевых действиях.

Другой законопроект предполагает, что иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу в РФ, будет запрещено депортировать или сокращать им срок временного пребывания в стране. Также будет запрещено отказывать им в выдаче или аннулировать разрешение на временное пребывание, в выдаче вида на жительство, не разрешать въезд и выносить решения о нежелательности пребывания в РФ.

Предполагается также, что в отношении иностранцев, проходивших военную службу, не будут приниматься решения об отказе в выдаче патента или его переоформления, и будет запрещено не выдавать или аннулировать разрешение на работу.

Кроме того, правительственная комиссия одобрила инициативу о запрете подвергать административному выдворению иностранцев, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ. Вместо этого для них будет предусмотрен штраф в размере от одной до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

По данным МВД РФ, в 2024 году было принято более 190 тысяч решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии в отношении граждан иностранных государств, а принудительно Россию покинули свыше 157 тысяч иностранцев.

В мае 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил, что в войне против Украины участвуют 20 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство. «Наше военное следственное управление проводит рейды. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинских учет и уже 20 тысяч „молодых“ граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — утверждал Бастрыкин.