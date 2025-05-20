Бастрыкин: в войне против Украины участвуют 20 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в зону боевых действий в Украину отправлены 20 тысяч человек, получивших российское гражданство.

«Наше военное следственное управление проводит рейды. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинских учет и уже 20 тысяч „молодых“ граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой», — рассказал Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума (цитата по ТАСС).

Российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды, в ходе которых мигрантам, у которых есть российское гражданство вручают повестки или увозят в военкоматы. В ряде случаев натурализованных россиян вынуждают подписывать контракты, угрожая лишением российского паспорта и высылкой из страны.

В июне 2024 года Бастрыкин говорил, что в России «отловили» более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Около 10 тысяч человек из них, заявлял тогда глава СК, отправили в тыловые подразделения — «рыть окопы и укрепления создавать».

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