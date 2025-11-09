В Томске ОМОН сорвал костюмированную вечеринку «Шабаш» из-за жалобы на «пропаганду ЛГБТ». Семерых участников задержали

Полиция и ОМОН в Томске сорвали ежегодную костюмированную вечеринку «Шабаш», которая проходила в ДК «Милана» вечером 8 ноября, сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

По их информации, полицейские пришли на вечеринку, темой которой стал «цирк», когда мероприятие шло уже несколько часов. Сотрудники правоохранительных органов пришли после анонимной жалобы на «пропаганду ЛГБТ», пишет Baza.

Очевидец рассказал изданию Vtomske.ru, что посетители сидели на первом этаже здания, пока силовики осматривали помещения. «Потом один из них сказал, что ничего не нашли. Второй, видимо, начальник, крикнул, чтобы искали дальше. Такое ощущение, что не понравилось ему, что у нас все нормально тут было», — сообщил очевидец.

По данным телеграм-каналов, полицейские проводили обыск около двух с половиной часов, после чего участников вечеринки отпустили. Полиция задержала семь человек, пишет Baza. Что им вменяют, неизвестно.

