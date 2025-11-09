Трамп пообещал выплатить гражданам США по две тысячи долларов из доходов от пошлин

Президент США Дональд Трамп, защищая свою тарифную кампанию, заявил, что власти выплатят гражданам по две тысячи долларов из бюджета.

«Каждому будут выплачены дивиденды в размере не менее 2000 долларов на человека (не включая людей с высоким доходом!)», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Когда именно и как власти США будут выплачивать «дивиденды», а также кого они считают «людьми с высоким доходом», президент не уточнил. Из поста можно сделать вывод, что средства на выплаты будут взяты из доходов от пошлин на импорт, которые ввел Трамп.

Лидер США назвал противников американских пошлин «дураками». «Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире с практически нулевой инфляцией и рекордной стоимостью акций на фондовом рынке. Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов», — добавил он в посте.

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году ввел торговые пошлины в отношении 180 стран и территорий. По данным Таможенной и пограничной службы США, к середине сентября правительство страны заработало на пошлинах около 90 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что Трамп и его администрация утверждают, что пошлины платят иностранные поставщики, большая часть расходов ложится на американские импортеров, отмечает NPR. В свою очередь малый бизнес и потребители сталкиваются с растущими ценами.

Верховный суд США 5 ноября начал рассматривать дело о законности пошлин, которые низшие инстанции уже признали незаконными.

Из-за того, что Трамп то вводит, то отменяет пошлины, возникла шутка о том, что он «всегда пасует». Но это не так Он уже установил самые высокие тарифы на импорт в США с 1930-х годов — а с августа собирается еще их повысить

Из-за того, что Трамп то вводит, то отменяет пошлины, возникла шутка о том, что он «всегда пасует». Но это не так Он уже установил самые высокие тарифы на импорт в США с 1930-х годов — а с августа собирается еще их повысить