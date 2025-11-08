Социолога Бориса Кагарлицкого, осужденного по делу об «оправдании терроризма», вместо госпитализации отправили в ШИЗО

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий, осужденный по делу об «оправдании терроризма», отправлен на трое суток в штрафной изолятор (ШИЗО) в колонии.

Об этом сообщило издание «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий, со ссылкой на родственников социолога. Как подчеркивает «Рабкор», администрация колонии обещала госпитализировать Кагарлицкого. Коллеги и родственники Кагарлицкого требуют немедленно отправить его на лечение, говорится в сообщении.

20 октября адвокат Юлия Кузнецова сообщала, пишет «Медиазона», что у Кагарлицкого ухудшилось состояние здоровья и стало повышаться давление. Адвокат обратилась к администрации колонии с просьбой о госпитализации Кагарлицкого. 1 ноября об ухудшении самочувствия сообщил и сам Кагарлицкий. В обращении, которое опубликовал «Рабкор», социолог рассказал, что у него «возникли некоторые проблемы» с давлением и со зрением. Кагарлицкий писал, что рассматривается вопрос о направлении его в больницу, а до тех пор он получает помощь в медсанчасти колонии.

Бориса Кагарлицкого обвинили в оправдании терроризма в интернете из-за видео про взрыв на Крымском мосту, размещенного на ютьюб-канале «Рабкора» 19 октября 2022 года. В декабре 2023 года Кагарлицкого приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей. Позднее прокуратура обжаловала приговор, и в феврале 2024 года социологу назначили пять лет колонии общего режима.

67-летний Кагарлицкий находится в ИК-4 в Тверской области.

В ноябре 2024 года Кагарлицкий заявил что отказывается быть участником возможных обменов заключенными между Россией и Западом. Он назвал высылку неугодных власти граждан «одной из форм политических репрессий».