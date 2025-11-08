Politico: Болгария и Румыния ищут способы вывести НПЗ «Лукойла», работающие в их странах, из-под американских санкций

Власти Болгарии и Румынии пытаются найти способы, при которых нефтеперерабатывающие заводы «Лукойла» в их странах продолжат работу, несмотря на американские санкции, пишет Politico.

Так, сообщает издание, в Болгарии уже приняли закон, позволяющий правительству назначать свое руководство на принадлежащий «Лукойлу» НПЗ в Бургасе. Также рассматривается и возможность национализации предприятия.

В Румынии, отмечает Politico, национализацию НПЗ «Лукойла» в Плоешти пока считают крайним вариантом и планируют добиваться отсрочки действия американских санкций.

НПЗ в Бургасе, напоминает издание, обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива. Остановка его работы грозит дефицитом топлива и экономическим кризисом.

На НПЗ в Плоешти приходится около 20% румынского топливного рынка, однако остановка завода, отмечает Politico, может негативно сказаться на поставках топлива в соседнюю Молдову.

Американские санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних компаний, должны вступить в силу 21 ноября 2025 года.

Германия, сообщал Bloomberg в конце октября, получила от США отсрочку — у нее будет еще шесть месяцев, чтобы регулировать статус дочерних компаний «Роснефти» на немецкой территории.

«Лукойл» после того, как США ввели санкции, объявил о продаже зарубежных активов компании Gunvor, одним из основателей которой был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Однако Минфин США заявил, что «пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли». В Gunvor назвали заявление Минфина «основанным на в корне неверной информации и лживым», но от покупки активов «Лукойл» отказались.

Еще об американских санкциях в отношении «Роснефти» и «Лукойла»

На «Лукойл» и «Роснефть» приходится половина всего российского экспорта нефти. Теперь обе компании — под санкциями США. Удастся ли Трампу обрушить доходы Кремля? 6 карточек