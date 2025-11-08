The Guardian: ЕС создаст Центр противодействия дезинформации со стороны России

Руководство Евросоюза планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

В документе Еврокомиссии, который оказался в распоряжении The Guardian, говорится, что центр займется «обменом информацией и ранними предупреждениями» о возможных манипуляциях со стороны других государств. Предполагается, что в его работе будут участвовать как страны-члены ЕС, так и государства, желающие присоединиться к Евросоюзу. Участие будет добровольным.

«В дополнение к своей жестокой агрессивной войне против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя битву за влияние против Европы, — объясняется в документе Еврокомиссии необходимость создания центра. — Распространяя обманчивые нарративы, иногда включая манипуляции и фальсификацию исторических фактов, они пытаются подорвать доверие к демократическим системам».

Российская дезинформация, утверждают авторы документа, распространялась на веб-сайтах, которые имитируют европейские СМИ — Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio.

Угроза дезинформации исходит и от Китая, следует из документа, который, как предполагается, использует частные PR-компании и влиятельных лиц для создания и распространения во всем мире «контента, соответствующего его политическим интересам».

Официально документ Еврокомиссии, на который ссылается The Guardian, будет обнародован 12 ноября.

Создание Центра противодействия дезинформации, отмечает The Guardian, один из пунктов программы, с которой Урсула фон дер Ляйен в 2024 году переизбралась на пост главы Еврокомиссии.

Власти РФ неоднократно обвиняли в попытках вмешательства в политику европейских государств. В частности, в Румынии из-за подозрений в российском вмешательстве были отменены результаты голосования на президентских выборах. О попытках российского вмешательства говорили и в связи с парламентскими выборами в Молдове, которые прошли в конце сентября.

Читайте также

В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си»

