Выход GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года

Выход видеоигры GTA VI перенесен на 19 ноября 2026 года. Об этом сообщила компания Rockstar Games.

Ранее официальной датой релиза было назначено 26 мая 2026 года.

«Эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете и заслуживаете», — заявили в Rockstar Games.

GTA VI — одна из наиболее ожидаемых геймерами всего мира видеоигр. Первоначально Rockstar обещала выпустить ее в 2025 году, однако 26 мая 2026 года стало первой точной датой, на которую планировался релиз.

На данный момент вышло два трейлера GTA VI. Первый — в 2023 году, второй — в мае 2025 года.

Предыдущая игра серии, GTA V, вышла в 2013 году. Она стала одним из наиболее успешных продуктов в истории игровой индустрии.

