Умер первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон

Один из выдающихся ученых XX века, американский биолог и генетик Джеймс Уотсон умер 6 ноября в возрасте 97 лет. Информацию о его смерти 7 ноября подтвердил сын ученого Дункан, сообщила газета The New York Times. Уотсон умер в хосписе в Ист-Нортпорте на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, куда его перевели из больницы, где он лечился от инфекции.

Уотсон известен как один из первооткрывателей ДНК, он расшифровал ее структуру вместе с Фрэнсисом Криком в 1953 году. Уотсон и Крик вместе с одним из авторов рентгеновских снимков ДНК Морисом Уилкинсом получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году. Уотсон в 2007 году стал вторым человеком в мире, чей геном полностью расшифровали.

С 1990-х годов Уотсон неоднократно выступал со скандальными заявлениями. В интервью газете The Sunday Times в 2007-м он заявил, что, согласно неким исследованиям, интеллектуальные способности белых и чернокожих людей отличаются. За это его уволили с поста директора научного института Колд Спринг Харбор, который он занимал с 1968 года.

Уотсон повторил эти утверждения в документальном фильме, который вышел в 2019 году. «Между белыми и чернокожими есть разница в тестах на уровень интеллекта. Я бы сказал, что эта разница… генетическая», — заявил ученый. После этого его лишили почетных званий.

