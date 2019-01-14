Первооткрывателя ДНК Джеймса Уотсона лишили почетных званий. Он настаивает, что белые и чернокожие не равны по интеллекту

Джеймс Уотсон Odd Andersen / AFP / Scanpix / LETA

Джеймс Уотсон — выдающийся американский биолог и генетик, который в 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком расшифровал структуру ДНК. В 1962 году они (вместе с одним из авторов рентгеновских снимков ДНК Морисом Уилкинсом) получили по физиологии и медицине. После этого Уотсон возглавил Лабораторию Колд Спринг Харбор — ведущий исследовательский центр в области молекулярной биологии и генетики — которой руководил до 1994 года, став, затем, ее президентом и канцлером. Уотсон также был первым руководителем проекта , и стал вторым человеком в истории, чья совокупность генов была полностью расшифрована.

В 2007 году Лаборатория Колд Спринг Харбор отстранила Уотсона от исполнения всех административных обязанностей, сохранив за ним лишь почетное звание заслуженного канцлера учреждения. Поводом стали слова ученого, сказанные в интервью The Sunday Times по поводу африканцев: «Вся наша социальная политика основана на факте, что их интеллект такой же, как наш. Хотя все исследования показывают, что это не так». В своей книге он пояснил, что люди в различных регионах эволюционировали по-разному, а значит «нет причин ожидать», что их интеллектуальные возможности одинаковы.

Уотсон сразу принес извинения за свои слова, заявив, что он не понимает, как он мог такое сказать. «Нет никаких научных оснований для таких убеждений», — добавил ученый. Впоследствии Уотсон намекал, что, поскольку интервью для британской газеты у него брала его бывшая ассистентка, то он «не воспринимал ее как репортера». При этом Уотсона, еще до заявлений об интеллекте, критиковали за его слова о либидо и .

Уотсон — о женщинах «Хорошо, что [в момент открытия структуры ДНК] рядом не было женщин — я бы думал о них, а не о ДНК. Думаю, когда женщины рядом [в лаборатории], то мужчинам становится веселее, но они не так эффективно работают», — сказал Уотсон на конференции в Дублине в 2012 году.

В январе 2019 года на американском канале PBS вышел документальный фильм об Уотсоне. На вопрос о том, отказался ли он от своих убеждений, что интеллект человека связан с расой, ученый ответил отрицательно. «Между белыми и чернокожими есть разница в тестах на уровень интеллекта. Я бы сказал, что эта разница… генетическая», — сказал Уотсон, добавив, что сам он не рад такому выводу и надеялся, что новые исследования это опровергнут.

Через неделю после выхода фильма в эфир Лаборатория Колд Спринг Харбор объявила, что лишает 90-летнего Уотсона его звания заслуженного канцлера и других титулов. Там признали, что он — выдающийся ученый, который внес значительный вклад в науку. «Тем не менее, заявления, сделанные в фильме, коренным образом расходятся с нашими целями, ценностями и политикой. Поэтому мы вынуждены свернуть любые формы нашего сотрудничества с ним», — добавили в лаборатории. Сам Уотсон пока не прокомментировал заявления, сделанные в фильме, так как находится в больнице после автомобильной аварии.

Михаил Зеленский