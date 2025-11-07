Трамп: США думают разрешить Венгрии покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освободить Венгрию от санкций, введенных против российской нефти. Об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приехал в Белый дом.

«Мы рассматриваем этот вариант, потому что ему [Орбану] очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет такого преимущества, как выход к морю», — цитирует Трампа Reuters.

Как ранее и ожидалось, тема санкций и энергоносителей станет одной из главных на переговорах лидеров США и Венгрии. Кроме того, рассказал Трамп, на встрече обсудят торговлю и российско-украинскую войну.

В ходе публичной части встречи в присутствии прессы Трамп и Орбан согласились, что победа Украины потребует «чуда». При этом оба уверены, что война скоро закончится.

На вопрос о том, почему Трамп не встретился с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, он ответил: «Главная проблема в том, что просто пока не хотят останавливаться. Но я думаю, что они это сделают. По-моему, это очень сказывается на России».

США в конце октября ввели санкции против двух крупных нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Тем, кто продолжит покупать у них нефть, грозят вторичные санкции.

Венгрия и Словакия — последние страны Евросоюза, которые закупают российскую нефть. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добивается, чтобы США сделали для его страны исключение из санкций.

Перед встречей Трампа с Орбаном крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что может заменить большую часть поставок российской нефти топливом из других источников.

